Mit dem Kanu über die Weser

Heimatflimmern. . 44:10 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 07.08.2021. WDR. Von Ulf Marquardt.

Das Corona-Virus bringt die Urlaubsplanung von Millionen von Menschen durcheinander. Die meisten Auslandsreisen wurden storniert und abgesagt. Doch was tun in diesem langen Sommer?

WDR-Moderator Hendrik Schulte (Lokalzeit Münsterland) weiß Abhilfe: Er zeigt in einer sommerlich-unterhaltsamen Dokumentation eine Urlaubsregion in NRW, die auch in Zeiten von Maskenpflicht und Abstandsgebot eine Reise wert ist.