Kopfüber in die 60er: Kartoffeln und Karriere

Heimatflimmern. Teil 2 von 2. . 43:41 Min. . Verfügbar bis 22.01.2020. WDR. Von Lothar Schröder, Cathrin Leopold.

Bei den 60er Jahren denkt man an Wirtschaftswunder und Vollbeschäftigung, an die Hausfrau und den Babyboom, an unverheiratete Fräuleins und schicke Hochfrisuren, an Studentenrevolte und den Pillenknick. Die 60er Jahre sind der Wendepunkt zwischen Pief und Pop und der Startschuss zum gesellschaftlichen Aufbruch.