Kopfüber in die 70er – Teil 1: Büstenhalter und Barrikaden

30.12.2018 | 43:52 Min. | Verfügbar bis 06.01.2019 | WDR

"Wir wollten uns doch befreien!" ruft Marion Schuhmacher in ihrer Kölner Altbau-Küche - und erinnert sich dann zusammen mit ihrer Freundin Ute Schön an ihre wilden Jahre in der ersten Kölner Wohngemeinschaft, an Klos ohne Türen, an den Kampf gegen faule männliche Mitbewohner und überholte Rollenklischees, aber auch an superkurze Miniröcke und das wunderbare Leben ohne BH. Reporterin Cathrin Leopold ist kopfüber abgetaucht in eine andere Zeit in die 70er.