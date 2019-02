Ganz Köln steht kopf – Mega-Event Rosenmontagszug

22.02.2019 | 44:01 Min. | WDR | Von Oliver Schwabe

Am Rosenmontag zieht in Köln Deutschlands größter Karnevalsumzug durch die Stadt. Ein Jahr lang laufen die Vorbereitungen. Eine Millionen Jecke feiern am Zugweg. Die Fernsehbilder gehen um die ganze Welt. Mit aufwendigen Filmaufnahmen sind außergewöhnlich Bilder entstanden, aus der Luft, aus der Zuschauerperspektive, vom Wagen aus und direkt am Zugweg