"Einmal Prinz zu sein" – eine Session mit dem Kölner Dreigestirn

15.02.2019 | 01:28:30 Std. | WDR | Von Wilm Huygen

Prinz, Bauer oder Jungfrau im Kölner Dreigestirn – davon träumt in Köln jedes Kind. Doch was passiert, wenn der Traum wahr wird, wissen nur wenige. Drei Männer verwandeln sich in kürzester Zeit in die wichtigsten Vertreter der Stadt im Karneval. Ein völlig neues Leben, immer Fokus der Öffentlichkeit – für paar Monate werden sie gefeiert wie Superstars! Hautnah und ungeschminkt blickt der Film hinter die Kulissen des Kölner Karnevals.