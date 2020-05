Ein bisschen Frieden: 1982

Heimatflimmern. . 43:43 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 23.05.2020. WDR. Von Martin Herzog .

1982 - die Nachrüstung war in vollem Gange. Am linken Niederrhein zwischen Geilenkirchen und Wesel lagerten hunderte Raketen auf streng abgeschirmten Stützpunkten der NATO. Dass es jeden Moment losgehen könnte, dieses Gefühl lag in der Luft. Aber dann kam Nicole! (Aus lizenzrechtlichen Gründen sind einige Szenen im Vergleich zur im WDR Fernsehen ausgestrahlten Folge online nicht verfügbar. Die hier gezeigte Folge unserer Dokumentationsreihe „Unser Land in den 80ern“ unterscheidet sich daher geringfügig von der Fernsehfassung.)