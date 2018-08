Ein bisschen Frieden - 1982

1982 - die Nachrüstung war in vollem Gange. Am linken Niederrhein zwischen Geilenkirchen und Wesel lagerten hunderte Raketen auf streng abgeschirmten Stützpunkten der NATO. Dass es jeden Moment losgehen könnte, dieses Gefühl lag in der Luft. Aber dann kam Nicole! Autor/-in: Martin Herzog