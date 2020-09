Düsseldorfer Altstadt: Zwischen Party, Punk und Weltruhm

Heimatflimmern. . 43:43 Min. . Verfügbar bis 25.09.2021. WDR. Von Oliver Schwabe.

Die Düsseldorfer Altstadt ist klein, aber berühmt – und weit mehr als ein Kneipenviertel.

Der Film begibt sich auf Spurensuche in der Altstadt am Rhein und entdeckt viele Geschichten – laute und leise. Die Düsseldorfer zeigen ihr heutiges Leben in der Altstadt bei Tag und bei Nacht – und Prominente lassen uns teilhaben an ihren Erinnerungen an diesen Ort.