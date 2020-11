Die Superkirmes von Soest

Seit über 680 Jahren tobt in den schmalen Altstadtgassen von Soest das Leben: Immer am Mittwoch nach Allerheiligen beginnt dort die „Fünfte Jahreszeit“. Europas größte Altstadtkirmes und das älteste Volksfest im Land. Dieses Jahr fällt es aus – ein Megafest, zu dem eine Million Besucher in die Kleinstadt kommen, ist wie so vieles derzeit nicht vorstellbar.