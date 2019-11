Die Römer vom Rhein: Leben in Köln

Heimatflimmern. . 44:00 Min. . AD . Verfügbar bis 30.10.2020. WDR. Von Raphael Wüstner.

Wie viel Rom steckt in Köln? "Die Römer vom Rhein" begibt sich auf eine spannende Zeitreise in das antike Köln. Wie haben die Menschen in Kölns erster Blütezeit gelebt? Wie sah ihr Alltag aus? Auf dieser Spurensuche entdeckt der Film die moderne Rheinmetropole neu – und er überrascht: Vieles, was die Menschen im heutigen Köln lieben und schätzen, ist den Römern zu verdanken.