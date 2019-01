Die ALDI-Brüder

04.01.2019 | 01:27:57 Std. | AD | UT | Verfügbar bis 11.01.2019 | WDR | Von Raymond Ley

Am 29.11.1971 wird der Unternehmer Theo Albrecht Opfer einer Entführung. Gefordert wird die bis dahin höchste Lösegeldsummer der Bundesrepublik. Es folgen 17 Tage Martyrium. In zahlreichen Rückblicken in die Kindheit der beiden Brüder sowie die Zeit des Aufbaus ihres Handelsimperiums, erzählt der Film die Geschichte von zwei der bedeutsamsten Unternehmer in der jungen Bundesrepublik.