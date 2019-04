Der Rhein von oben: Von Koblenz zur Nordsee

Heimatflimmern. Folge 2. . 46:22 Min. . UT . WDR. Von Peter Bardehle.

Im zweiten Teil folgt der Film dem Lauf des Rheins vom Mittelrhein bis zur Mündung in die Nordsee. Hier taucht eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen Europas nach einer spektakulären Reise fast unmerklich in die Fluten der Nordsee ein. Am deutschen Eck in Koblenz hat der Rhein die Hälfte seines Weges zur Nordsee hinter sich. Dank vieler Zuflüsse ist der Rhein an diesem Abschnitt bereits ein starker Strom. Im Abschnitt zwischen Köln und Duisburg sieht der Rhein aus wie eine fließende Autobahn für Binnenschiffe. Der Niederrhein durchfließt ab Düsseldorf den größten Ballungsraum Deutschlands: Das Ruhrgebiet. Neben gigantischen Industrieanlagen liegen Rheinauen wie eine scheinbar unberührte Naturidylle. Kurz hinter Emmerich wird der Rhein zum Niederländer. An den Ufern ist das Leben zwischen Deichen und Kanälen geprägt vom Kampf gegen das Wasser. Nach einer Reise von 1.239 Kilometern taucht der Rhein dann beinahe unmerklich ein, in die Fluten der Nordsee.