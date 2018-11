Der Lohntütenball

04.11.2018 | WDR

Der Lohntütenball ist ein Film aus der Reihe "Das große Revier", erstmals ausgestrahlt im Mai 1966. Er versammelt "Streiflichter aus dem Alltag im Ruhrgebiet von Freitagabend bis Samstagfrüh". Schauplatz sind Duisburg und Essen. Der Autor Olrik Breckhoff beobachtet die Polizei bei ihrer Arbeit, auf der Wache, beim Streifenwagen-Einsatz und am Tatort. Brandstifter, Diebe, Totschläger und Dirnen werden verhört, Polizeistunde in einer Kneipe. In dieser Nacht gehen der Polizei große und kleine Ganoven ins Netz. Autor/-in: Olrik Breckoff