Das Wunder von Essen: Grüne Hauptstadt Europas

Heimatflimmern. . 44:00 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 20.10.2019. WDR. Von Ulricke Brincker.

Ausgerechnet Essen! Die Stadt mitten im Ruhrgebiet, die über Jahrzehnte von Kohle und Stahl geprägt wurde und in den Köpfen vieler immer noch als grau und hässlich herumspukt, wurde von der EU-Umweltkommission mit dem Titel "Grüne Hauptstadt Europas 2017" ausgezeichnet. Was macht Essen zu einer lebenswerten, grünen Stadt? Und was hat sie über die Jahrzehnte dafür getan? Die Dokumentation geht dieser Geschichte nach.