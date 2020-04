Das stille Land: NRW hält inne

Heimatflimmern. . 44:00 Min. . Verfügbar bis 17.04.2021. WDR. Von Peter Scharf, Jörg Siepmann.

Freie Straßen, leere Plätze, nur wenige Flugzeuge am Himmel. NRW steht still. Das Coronavirus hat das Land zwangsweise in einen Ruhemodus versetzt. Der Blick aus dem Fenster zeigt strahlendes Frühlingswetter, normalerweise wären die Straßen voll, das Land auf den Beinen – aber das Leben hat sich ins Private zurückgezogen. Unser Lebensraum ist auf einen kleinen Radius zusammengeschrumpft. Der Film kartographiert ein Land im Ausnahmezustand.