Das schwarze Gold: Die Kaffeemacher aus NRW

Heimatflimmern. . 43:41 Min. . WDR. Von Constanze Klaue, Lothar Schröder .

Kaffee Latte, Espresso, Filterkaffee – welche Zubereitung schmeckt uns am besten? NRW ist ein Kaffee Land: unzählige trendige und traditionelle Cafés, kleine Kaffeeröstereien und eine echte Meisterin der „Latte-Art“ findet man hier. Auch große Unternehmen die vom Kaffee-Boom profitieren haben hier ihren Sitz: Melitta in Minden, Probat Kaffeeröster in Emmerich und Kaffeemühlen-Hersteller Zassenhaus in Solingen.

