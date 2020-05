Das Jahr der Skandale: 1971

WDR. Von Jobst Knigge.

Noch im Winter sahen die Fußballfans in den Bundesligastadien des Westens faire Spiele – dachten sie zumindest. Doch nach dem Jahreswechsel 1971 platzte die Bombe: Spielergebnisse waren abgesprochen und Fußballer hatten dafür Geld bekommen. Der Bundesliga-Skandal mit immer weiteren Veröffentlichungen erschütterte die Fußballwelt. Der WDR zeigt in seiner Dokumentationsreihe "Unser Land in den 70ern", wie dieser und andere Skandale das Land erschütterten und das Land veränderten.