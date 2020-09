Campingboom in NRW: Von der Knutschkugel zum Luxuscaravan

Heimatflimmern. . 43:29 Min. . UT . Verfügbar bis 11.09.2021. WDR. Von Brigitte Büscher, Benjamin Braun.

Im Urlaubsjahr 2020 schweifen viele nicht in die Ferne: Camping boomt – erst recht in Corona-Zeiten und ganz besonders in NRW.

Diese Dokumentation erzählt, wie die Camping-Liebe in NRW begann und wie luxuriös sie inzwischen gelebt wird.