305 km Rhein-Geschichten: Von Loreley und Luxusbauten

Heimatflimmern. Teil 1 von 2. . 44:00 Min. . Verfügbar bis 19.02.2022. WDR. Von Lothar Schröder.

In zwei Teilen werden wenig bekannte und legendäre Rheingeschichten erzählt. Im ersten Teil geht es von der Loreley nach Köln. Die Fahrt beginnt beim legendären Rheinkilometer 555 an der Loreley. Tapfere Bootsführer sollen hier einst wegen des betörenden Gesangs einer blondgelockten Nixe ihr Leben verloren haben. Tatsächlich kam es an den Felsen der Rheinenge besonders oft zu Unfällen. Die Felsen sind heute gesprengt, an Attraktion hat das beliebte Ausflugsziel nicht eingebüßt.