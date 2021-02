305 km Rhein-Geschichten: Von Golden Gate und großen Geschäften

Heimatflimmern. Teil 2 von 2. . 44:00 Min. . Verfügbar bis 26.02.2022. WDR. Von Lothar Schröder.

In zwei Teilen werden wenig bekannte und legendäre Rheingeschichten erzählt. Der zweite Teil treibt runter bis zur Nordsee; er startet in Köln und erzählt, woher die Rivalität zu Düsseldorf rührt: Bei Rheinkilometer 744 zeigt sich wie sonst nirgendwo, dass "Leben am Rhein" beidseitig zum Lifestyle wurde. Düsseldorf ist seit jeher die Stadt der großen Geschäfte, sie gilt als Handelszentrum des Ruhrgebiets und als Schreibtisch der Industrie. Hafenanlagen wichen immer weiter schicken Bürobauten im durchgestylten Medienhafen. Ein architektonischer Wettlauf... Gegenüber: Die teuersten Wohnlagen der Stadt.