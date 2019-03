4711 – Echt Kölnisch Wasser

22.03.2019 | 42:19 Min. | AD | Verfügbar bis 21.04.2019 | WDR | Von Veit Bentlage, Peter Wolf

"4711 - Echt Kölnisch Wasser" kennt jedes Kind, nicht nur in Köln. Das Duftwasser in der unverwechselbaren Flasche mit dem Ornamentik-Etikett in Bremerblau und Gold gehört zu Köln wie der Dom. Und bis heute ist das 4711-Stammhaus in der Glockengasse Attraktion für Touristen aus aller Welt.