Habgier

Gewissensbisse - Frau Heinrich und die sieben Todsünden. . 29:11 Min. . UT . Verfügbar bis 01.08.2024. WDR. Von Sandra Jakisch, Juliane Kuhr, Maike Pies.

Sabine Heinrich begibt sich auf die Spur der Todsünden, diesmal der Habgier. "Geiz ist geil" - der Spruch ist schon sehr populär! Trifft er genau ins Schwarze bei unserer Frage nach der Sünde Habgier? Sabine Heinrich befragt den Daytrader Philipp, der viel Geld an der Börse macht und Raphael, der sich dem Dämon Habgier konsequent und erfolgreich verweigert. Und der Psychologe Steve Ajan klärt uns darüber auf, was das Schöne an der Habgier ist.