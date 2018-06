Gehts noch? - Zeit für Lösungen

11.06.2018 | 43:21 Min. | UT | Verfügbar bis 11.06.2019 | WDR

Sie war 15 Jahre und wurde wegen eines Ketchup-Flecks auf der Jacke von einem 16-jährigen Mädchen erstochen. Fälle wie in Dortmund in diesem Frühjahr sind mittlerweile keine Ausnahme mehr. Auch wenn die Kriminalitätsrate sinkt, aber die Bereitschaft wegen Nichtigkeiten zum Messer zu greifen, nimmt deutlich zu, warnt die Polizei - gerade in NRW. Wir fragen warum und haben Jugendliche getroffen, die Messer bei sich tragen, um sich zu verteidigen, wie sie sagen. Ein Anti-Aggressionstrainer zeigt aber, wie schnell mal den Einsatz von Messern unterschätzt. In Düsseldorf hat die Stadt das Problem bereits erkannt und erfolgreich Streetworker eingesetzt. Autor/-in: Herbert Kordes