Kreatives Biotop im Kölner Viertel

Garten & Lecker. Staffel 2, Folge 1. . 43:35 Min. . UT . Verfügbar bis 22.06.2021. WDR. Von Christina König.

Dieser Sommer wird grün, bunt und lecker! Vier Hobbygärtner aus NRW treten in einem Garten-Wettbewerb an und laden sich gegenseitig zu einem Fest ein. Bei der Deko erhalten sie Unterstützung von Meisterflorist Björn Kroner. Zuerst geht es mitten nach Köln in den Schrebergarten von Anja Klein.