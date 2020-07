Finale im Gräser-Garten in Dortmund

Garten & Lecker. Staffel 2, Folge 4. . 43:59 Min. . UT . Verfügbar bis 13.07.2021. WDR. Von Anja Koenzen.

Die außergewöhnliche Sommerreise durch Nordrhein-Westfalen.

Vier Hobbygärtner aus NRW treten in einem Garten-Wettbewerb an und laden sich gegenseitig zu einem Fest ein. Zum großen Finale geht es in einen Gräser-Garten nach Dortmund. Hobbygärtner Stefan Greven ist Gräser-Fan. Sie sorgen für Leichtigkeit in seinem durchgestylten Garten.