Wenn andere Klamotten aussortieren... Sie trägt sie weiter.

Frau tv. . 07:26 Min. . UT . WDR. Von Monika Schuck .

Karina sammelt die Kleidung, zum Beispiel aus Geschenkboxen auf der Straße. Sachen, die sonst im Müll landen, wandern in ihren Kleiderschrank. Oder werden inzwischen auch online gestellt, unter dem Modeblog „Found on the street“. Sie und ihre Freundin Anna nutzen ganz bewusst Instagram dafür, die Plattform, die besonders konsumorientiert ist. Sie kämpfen für Nachhaltigkeit.