Vor der Liebe geflohen - Von Polen nach Deutschland

Frau tv | 13.12.2018 | 06:57 Min. | Verfügbar bis 13.12.2019 | WDR

Wie ist es seine Heimat zu verlassen und neu anzufangen? Wir haben uns gedacht: Es gibt so viele tolle Frauen bei uns mit Migrationshintergrund, wir sind längst Freundinnen, Bekannte, Nachbarinnen und Arbeitskolleginnen geworden, ohne ihre Geschichte wirklich zu kennen: Katia zum Beispiel lebt mittlerweile schon länger in Deutschland als in Polen. Sie hat sich als Profi-Tänzerin und Designerin einen Namen gemacht. Und nein, es war keine Liebe, für die sie nach Deutschland gekommen ist. Es war eine Liebe, vor der sie geflüchtet ist. Wir erzählen ihre beeindruckende Lebensgeschichte.