Schwer zu finden – Schöne Plus Size-Mode

Frau tv | 14.12.2017 | 06:51 Min. | Verfügbar bis 14.12.2018 | WDR

Mehr als 40 Prozent aller Frauen in Deutschland tragen Kleidergröße 44 oder größer. Trotzdem ist es für viele Frauen schwer, etwas Schönes in solchen Größen zu finden. Shoppen in der Innenstadt – total frustrierend. Aber warum eigentlich? Warum spiegelt sich das vielen Läden in den Fußgängerzonen gar nicht wieder, obwohl der Bedarf so groß ist? Wir sind mit zwei Frauen aus NRW losgezogen – auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsoutfit. Autor/-in: Tina Srowig