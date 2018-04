Schubladenshit: Dicke Frauen

Frau tv | 12.04.2018 | 04:29 Min. | Verfügbar bis 12.04.2019 | WDR

Manche Komplimente sind ja ziemlich zweifelhaft. Über ‚Du hast ja so ein schönes Gesicht‘, freut man sich ja vielleicht, aber über ‚Dabei hast du so ein schönes Gesicht‘, eher weniger. Denn das impliziert ja eigentlich, dass der Rest nicht so toll ist. Trotzdem hören das Frauen mit Plus-Size-Figuren ständig und noch einige andere eigentlich ziemlich verletzende Dinge. Wir haben sie mal genau mit diesen Sätzen konfrontiert und wie sie darauf reagiert haben, ist ziemlich cool! Autor/-in: Ann-Christin Gertzen