Reisebürochefin hat eine clevere Idee

Frau tv. . 03:40 Min. . Verfügbar bis 19.11.2021. WDR. Von Iris Toussaint.

Laura Brokamp, Reisebürochefin in Coesfeld, hat in Corona-Zeiten eine wirklich gute Idee, damit ihre Mitarbeiterinnen nicht in Kurzarbeit müssen. Sie hat einen Dienstleistungsvertrag mit dem Gesundheitsamt abgeschlossen, wo ihre Angestellten jetzt arbeiten. Diese Idee ist Frau tv eine gute Minute wert.