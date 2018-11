Omas, macht euch stark! – „Oma, wo warst du eigentlich, als die Demokratie verloren ging?“

Genau diese Frage wollen die „Omas gegen Rechts“ ihren Enkelkindern nicht beantworten müssen. Frauen im Alter von 50 bis 80 Jahren vernetzen sich, mischen sich ein, engagieren sich, nehmen als Gruppe an Demonstrationen teil. Die Initiative, die vor einem Jahr in Österreich ins Leben gerufen wurde, will Widerstand leisten und andere ermutigen ebenfalls die Stimme gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu erheben. Gerade jetzt, angesichts zunehmender rechter Tendenzen, kämpfen die „Omas gegen Rechts“ für die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder und kämpfen für den Erhalt einer demokratischen, freien Gesellschaft.