Mit Rap gegen Klischees

Frau tv. . 06:00 Min. . Verfügbar bis 09.07.2021. WDR. Von Monika Schuck.

Vor vier Jahren ging es gut los mit Finnas Musikkarriere – doch dann kam der Einbruch: psychische Probleme, Therapie, Gewichtszunahme. Heute ist sie wieder da.

Finna hat es die Zähne zusammengebissen, Kraft gesammelt und ist mit erhobenem Mittelfinger zurückgekehrt. In ihrem neuen Video „Overscheiß“ zeigt thematisiert sie das Phänomen Bodyshaming und zeigt sich nackt, dick und schutzlos. Motiviert hat sie die Wut in ihrem „fetten Bauch“, wie sie sagt, weil Leute immer wieder Kommentare zu ihrem Körper abgeben. "Empowerment" ist ihr Thema – Selbstermächtigung und die Ermutigung, sich nicht in gesellschaftlich auferlegte Rollen pressen zu lassen.