Mein Leben als Milf: Masken

Frau tv. . 06:45 Min. . UT . Verfügbar bis 18.06.2021. WDR. Von Annette Zinkant.

Die "MILF", also "Mothers I like to f***", tauchte vor einem Jahr auf. Wieder mal ein Anspruch an Mütter, der aus Absurdistan kommt, fand Frau tv schon damals.

Und da hilft dann nur noch schwarzer Humor. Deshalb geht es weiter mit den Geschichten aus dem Leben einer "MILF".