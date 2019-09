Mehr Wissen über die Klitoris: Louisa Lorenz und ihre Clit-Night-Workshops

Frau tv. . 08:07 Min. . UT . Verfügbar bis 12.09.2020. WDR. Von Uschi Müller .

Über die Klitoris wissen wir alle ziemlich wenig. Die Klitoris kommt nicht in unseren Büchern vor und wird kaum in unserer Sexualaufklärung besprochen. Louisa Lorenz, Kulturwissenschaftlerin, hat deshalb die Clit Night entwickelt, da gibt es in zwei Stunden geballtes Wissen rund um die Klitoris.