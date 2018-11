Mama, Du fehlst mir - Wenn der liebste Mensch viel zu früh geht

Frau tv | 15.11.2018 | 08:10 Min. | Verfügbar bis 15.11.2019 | WDR | Von Julia Schöning

Maresa ist 25 Jahre alt, als ihre Mutter an Lungenkrebs erkrankt und daran verstirbt. Maresa wird bald selbst Mama. Ein Abschnitt in ihrem Leben, indem ihre Mutter ihr besonders fehlt. Wie geht man mit der Trauer um? Wie sehr prägt der Verlust der Mutter einen Menschen? Maresa nimmt uns mit an einen Ort, an dem Töchter über ihre Mütter sprechen und ihre Trauer gemeinsam verarbeiten können.