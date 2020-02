Kampagne "One Billion Rising": Weltweit stehen Frauen gegen die Gewalt an Frauen auf

Frau tv. . 05:03 Min. . UT . Verfügbar bis 13.02.2021. WDR. Von Klaus Kuderer.

2018 wurden in Deutschland laut Statistik des Bundeskriminalamtes 122 Frauen von ihren Ehemännern oder Ex-Partnern ermordet. Femizid (Frauentötung) ist nach wie vor kein richtiger Straftatbestand in Deutschland. In der Wochenzeitung "Die Zeit" wurden alle 122 Taten und deren Hintergründe aufgelistet.