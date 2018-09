GRRRls voice of HeRoes

Frau tv | 13.09.2018 | 06:55 Min. | Verfügbar bis 13.09.2019 | WDR

Das sind junge Frauen aus Einwandererfamilien, die sich kritisch auseinandersetzen mit Rollenklischees, Ehrvorstellungen und Rassismus. Es ist ein Modellprojekt in Duisburg, in dem diese Frauen z.B. in Rollenspielen gegen Rassismus und für Menschenrechte kämpfen.