Frauenhäuser - Nicht mehr verstecken?

Frau tv | 26.04.2018 | 07:30 Min. | Verfügbar bis 26.04.2019 | WDR

Wenn Frauen unter Gewalt in ihren Beziehung leiden, dauert es oft Tage, Monate, oder sogar Jahre, bis sie sich dazu entschließen, sich zu trennen. Doch dann muss es oft schnell gehen. Auf die Frage „Wohin kann ich gehen?“ gibt es oft nur eine Antwort. Schutzsuchende wenden sich an eins der 62 Frauenhäuser in NRW. Autor/ -in: Marie Hanrath