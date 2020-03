Frauen in Führungspositionen

Frau tv. . 07:11 Min. . Verfügbar bis 05.03.2021. WDR. Von Tina Srowig.

Die Lebenssituation von Frauen in Deutschland scheint um einiges besser zu sein als diejenige von Frauen in anderen Ländern. Mädchen können zur Schule gehen, eine Ausbildung machen, studieren und selbstbestimmt leben. Eigentlich alles tutti – oder? Leider nicht, denn Frauen verdienen immer noch nicht die gleichen Gehälter wie Männer und schaffen es viel seltener in Machtpositionen.