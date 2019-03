„Frauen denkt an Eure Rente!“ Die Journalistin Katrin Wilkens berät beim Wiedereinstieg in den Job

Katrin Wilkens, Journalistin, Ehefrau und Mutter von drei Kindern. 2011 gründete sie die Agentur I.do, wo sie Müttern nach der Babypause hilft, die passende Arbeit zu finden. Über 1000 Müttern hat sie bereits beim Wiedereinstieg in den Job geholfen. Ihre größte Motivation dahinter: „Frauen denkt an Eure Rente!“ Dank Teilzeit und Elternzeit kriegen Frauen im Durchschnitt nur halb so viel Rente wie die Männer. Ihre Erfahrungen gibt sie jetzt auch in einem Buch weiter „Mutter schafft“.