Frau tv-Reportage: Typisch Frau? Rollenbilder - Machen wir eine Rolle rückwärts?

14.06.2018 | 28:30 Min. | UT | Verfügbar bis 14.06.2019 | WDR

Eigentlich sind wir doch schon voll emanzipiert und selbstbestimmt!? Aber warum hat man das Gefühl, in manchen Bereichen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein? Frauen räkeln sich halbnackt in Musik-Videos – ohne Kopf, dafür aber mit Zoom auf die Brüste. Junge Frauen erklären bei YouTube, man müsse jeden Tag den Lipgloss wechseln und immer nett lächeln, um bei Jungs aufzufallen. Warum haben wir noch immer diese Rollenklischees im Kopf? Und waren wir nicht schon viel weiter? Sabine Heinrich hat sich schon im letzten Jahr in unserer Frau tv-Reportage auf den Weg gemacht, um genau das herauszufinden und dazu u.a. Schauspielerin Maria Furtwängler und ihre Tochter Lisa getroffen. Wir hatten ganz viel Resonanz und noch so viel mehr Material: deshalb gibt es eine Extra-Ausgabe von Frau tv: Was ist typisch Frau? – Rollenbilder: Machen wir eine Rolle rückwärts?! Autor/-in: Madelaine Meier, Clare Devlin

