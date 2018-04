Buchtipp mit Christine Westermann: "Eine Frau am Telefon"

Frau tv | 12.04.2018 | 03:08 Min. | Verfügbar bis 12.04.2019 | WDR

Die Handlung: findet am Telefon statt. Charlene, Anfang 60, freut sich des Lebens, meistens jedenfalls. Sie trinkt, raucht, hin und wieder auch mal einen Joint. Ist verwitwet, hat zwei erwachsene Kinder, Sohn und Tochter. Die Tochter muss die Mutter nicht anrufen. Die Mutter ruft sie an. Mindestens dreimal am Tag. Das Telefon wird zur letzten Nabelschnur.