Mit Feuerwehrmännern im Einsatz – Staffel 2, Folge 2

28.01.2019 | 43:34 Min. | UT | Verfügbar bis 28.01.2020 | WDR

In insgesamt neun Folgen geht die Geschichte der Feuerwehr Gelsenkirchen weiter. Gedreht hat der WDR die zweite Staffel von "FEUER & FLAMME" an zwei Wachen - an der bereits bekannten Feuer- und Rettungswache Buer und an der neuen Wache Heßler, die die Feuerwehr erst wenige Monate zuvor in Betrieb genommen hat.