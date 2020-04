Feuer & Flamme (S03/E04)

Feuer & Flamme. . 43:20 Min. . UT . Verfügbar bis 20.04.2021. WDR.

In der vierten Folge der dritten Staffel von Feuer & Flamme brennt das Dach einer Sporthalle. Eine Frau mit starken Beinschmerzen macht auf sich aufmerksam, ihre Nachbarin ruft den Rettungsdienst. Außerdem steckt ein fünfjähriger Junge in einer Packstation fest.

Großeinsatz in Bochum Querenburg: Das Dach einer Sporthalle steht in Flammen. Bereits auf der Anfahrt sehen die Einsatzkräfte eine riesige schwarze Rauchwolke aufsteigen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Mitten in der Nacht wird eine Frau auf Klopfgeräusche ihrer Nachbarin aufmerksam. Sie kann mit dem Ersatzschlüssel die Wohnungstür öffnen: Ihre Nachbarin weint vor Schmerzen und kann sich nicht mehr bewegen. Besorgt wählt sie die „112“, die Feuerwehr schickt den Rettungsdienst. Und: Ein fünfjähriger Junge steckt mit seinem Arm im Quittung-Ausgabeschacht einer Packstation fest.