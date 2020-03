Feuer & Flamme (S03/E02)

Feuer & Flamme. . 44:06 Min. . Verfügbar bis 30.03.2021. WDR.

Tragischer Badeunfall an der Ruhr, Rettungseinsatz: Kreislaufzusammenbruch einer älteren Dame, Feuerwehr-Azubis befreien Vogel, Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus.Die Einsätze der Feuerwache Bochum in der 2. Folge der 3. Staffel.

Großeinsatz an der Ruhr: Bei einem tragischen Badeunfall stürzen zwei Männer in die Ruhr und drohen zu ertrinken. Ein Mann kann von DLRG-Kräften aus dem Wasser gerettet werden, der andere Mann wird noch vermisst, als die Feuerwehr eintrifft. Für die Einsatzkräfte beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Finden sie den Vermissten rechtzeitig oder wird aus der Rettung eine Bergung? Außerdem sorgt in Bochum-Langendreer ein vergessenes Mittagessen für einen Küchenbrand und die Azubis der Feuerwehr müssen einen Vogel aus dem Drogeriemarkt befreien. Und: Warum ein Schwindelanfall in einer praktischen Fahrprüfung endet!