Zwischen den Jahren | Rache-Drama mit Peter Kurth

Fernsehfilm. . 01:28:59 Std. . Verfügbar bis 03.12.2019. WDR.

Nachdem er eine 18-jährige Haftstrafe verbüßt hat, wird der Mörder Becker in die Freiheit entlassen. Er bereut seine Handlung und hat nur ein Ziel: Ein neues Leben zu beginnen und die furchtbare Tat von damals endgültig hinter sich zu lassen. Becker findet einen Job, Freunde und in der einsamen Putzfrau Rita eine Frau, die sich für ihn interessiert. Eines Tages aber begegnet er überraschend dem Mann, dessen Ehefrau und Tochter er bei einem Einbruch getötet hat – und der will Rache.