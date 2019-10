Zwei im falschen Film | Drama mit Laura Tonke

Fernsehfilm. . 01:39:46 Std. . Verfügbar bis 05.11.2019. WDR.

Hans nennt seine Freundin "Heinz" – das sagt eigentlich schon alles über ihre Beziehung. Sie sind ein ganz normales Paar, dessen Liebe in die Jahre gekommen ist. Genaugenommen ins Achte. Das fällt ihnen allerdings erst auf, als sie an ihrem Jahrestag ins Kino gehen. Denn die romantische Stimmung von der Leinwand will nicht so recht auf die beiden überspringen. Als Hans dem Ex-Freund von Heinz auch noch bereitwillig ihre Nummer gibt, schrillen bei ihr alle Alarmglocken.