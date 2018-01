Zorn - Wie sie töten

23.01.2018 | 01:30:00 Min. | Verfügbar bis 23.04.2018 | WDR

Schröder, Zorns ehemaliger Kollege, hat in der Innenstadt einen kleinen, kaum besuchten Imbiss eröffnet. Zorn, der nun allein arbeitet, geht dort täglich essen, angeblich, weil das Essen im Präsidium nicht schmeckt. In Wirklichkeit ist dies ein Vorwand, um Schröder sehen zu können. Eines Nachts wird ein Mensch von einer S-Bahn überrollt. Die Polizei geht von Selbstmord aus. Auch Hauptkommissar Claudius Zorn schenkt dem Vorfall keine Beachtung. Er ist damit beschäftigt, Schröder zu überreden, wieder sein Partner zu werden. Was jedoch weder Zorn noch Schröder ahnen: Der Täter ist ganz in ihrer Nähe. Und hat eine Reihe neuer Opfer im Visier.