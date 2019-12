Wenn wir uns begegnen | Weihnachtsmelodram mit Uwe Kokisch

Fernsehfilm. . 01:28:46 Std. . Verfügbar bis 26.03.2020. WDR.

Es ist Heiligabend in der Notaufnahme eines Kreiskrankenhauses. Hier bereitet man sich auf eine turbulente Nacht vor: Chefarzt Professor Singer, der seine Frau verloren hat und die Chirurgin Hannah Cornelsen. Sie kann über die Arbeit vergessen, dass sie und ihr Mann sich auseinandergelebt haben. Das Krankenhaus wird an Heiligabend zu einem Mikrokosmos, in dem Menschen und Schicksale aufeinander treffen – für alle wird am kommenden Morgen das Leben in einem völlig anderen Licht erscheinen.