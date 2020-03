Weniger ist mehr | Komödie mit Benno Fürmann

Fernsehfilm. . 01:26:33 Std. . Verfügbar bis 21.06.2020. WDR.

Für Frank Schuster läuft alles wie am Schnürchen. Er hat eine tolle Frau, Veronika, und zwei wundervolle Kinder, Janina und Leonie, denen er dank eines bestens bezahlten Führungspostens ein Leben in Wohlstand bieten kann. Frank geht in seinem Beruf voll auf. Er genießt das Gefühl, dass im Büro ohne ihn nichts funktioniert. Der Workaholic merkt nicht, dass Ehe und Familienleben darunter leiden. Erst als Frank einen schweren Autounfall nur knapp überlebt, kommt er zur Besinnung.